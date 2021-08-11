Литовские протестующие заявляли на митинге, что разочаровались во всех своих политиках

Тысячи человек накануне вышли на улицы Вильнюса на антиправительственный митинг. Протестующие заявляли, что разочаровались во всех своих политиках. У здания парламента была размещена стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой иронично стояла бутафорская колючая проволока. С течением времени на месте согласованной акции появлялось все больше силовиков. А ближе к ночи полиция начала задерживать мирных протестующих. В ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики.

Поводом для недовольства людей стали сразу несколько факторов: заинтересованность собственных политиков в делах другой страны, дискриминирующие законы, как, например, связанный с обязательной вакцинацией. Не последнюю роль сыграл и миграционный кризис, который официальный Вильнюс никак не может решить. Несмотря на все попытки выбить дополнительные дотации из Евросоюза, Брюссель остался непреклонен. Средства ЕС не будут направлены на строительство забора между Литвой и Беларусью. А это значит, что литовским политикам вновь придется собирать с мира по проволочке.