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Литовские школьники выбрали русский язык в качестве второго иностранного
Далекую от свободы выбора повестку проталкивают и в Литве. Там, похоже, всерьез взялись за детей. Глава Минобразования заявила, что около 70 % литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного. При этом министр добавила, что это неправильно, и родители просто обязаны как-то повлиять на выбор детей. Увы, но под таким напором русофобов тенденция неутешительная, выбор в пользу русского языка с каждым годом снижается. В будущем власти страны намерены вообще отказаться от преподавания в школах русского как второго иностранного.
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