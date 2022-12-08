Литовские школьники выбрали русский язык в качестве второго иностранного

Далекую от свободы выбора повестку проталкивают и в Литве. Там, похоже, всерьез взялись за детей. Глава Минобразования заявила, что около 70 % литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного. При этом министр добавила, что это неправильно, и родители просто обязаны как-то повлиять на выбор детей. Увы, но под таким напором русофобов тенденция неутешительная, выбор в пользу русского языка с каждым годом снижается. В будущем власти страны намерены вообще отказаться от преподавания в школах русского как второго иностранного.