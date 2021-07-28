Литовские силовики жестко разогнали мирный протест в Руднинкае

В Литве местные жители приходят в себя после разгонов спецназом. В Руднинкае несколько человек госпитализированы. Среди пострадавших - журналистка местного издания, которая работала на акции легально, имела удостоверение и бейдж СМИ. Напомним, на мирный протест вышли недовольные наплывом мигрантов жители приграничного поселка. Приехавший спецназ устроил бои с применением дубинок, газа и грубой силы. Протестующих жестко задерживали и уводили в микроавтобусы.



Какой бы то ни было реакции от ПАСЕ и ОБСЕ ждать не приходится. Там полный штиль. Все, что было в ЕС, остается в ЕС. А это то, что западные демократы уготовили уже для мигрантов: литовские власти в приграничный Руднинкай, где начали возводить лагерь для беженцев, завозят металлические клетки. Некоторые источники сообщают, что именно в них своей участи будут ожидать нелегалы, прибывшие с Ближнего Востока.



Местные жители не в восторге, ведь в небольшом поселке, где проживает около 500 человек, хотят разместить втрое больше мигрантов.