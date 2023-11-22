Литовские учителя возобновляют забастовку

Литовские учителя возобновляют свою забастовку. Переговоры с властями оказались безрезультатными. Профсоюз преподавателей настаивает на 30-процентном повышении зарплат, а правительство сулит только 10 процентов. Причем, и эти деньги никто не гарантирует. Страна переживает сейчас нелегкие времена, бюджетный дефицит растет, а власти заняты судорожными поисками средств на перевооружение армии. Интересы учителей в такой ситуации - проблема третьестепенная. Очевидно, бастующие это понимают, а потому намерены продолжать протест до полного удовлетворения своих требований.