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Литовские учителя возобновляют забастовку

Литовские учителя возобновляют свою забастовку. Переговоры с властями оказались безрезультатными. Профсоюз преподавателей настаивает на 30-процентном повышении зарплат, а правительство сулит только 10 процентов. Причем, и эти деньги никто не гарантирует. Страна переживает сейчас нелегкие времена, бюджетный дефицит растет, а власти заняты судорожными поисками средств на перевооружение армии. Интересы учителей в такой ситуации - проблема третьестепенная. Очевидно, бастующие это понимают, а потому намерены продолжать протест до полного удовлетворения своих требований.

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