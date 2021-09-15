3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Литовские "заборы смерти" продолжают уносить жизни животных
Это видео буквально несколько минут назад опубликовал Погранкомитет нашей страны. Литовские "заборы смерти" продолжают уносить жизни животных. Заградительные сооружения, установленные Вильнюсом вдоль границы, грубо нарушают природоохранное законодательство и продолжают наносить ущерб приграничной фауне. Очередной - уже третьей - жертвой стал лось, который пытался преодолеть заграждение на участке заставы "Дотишки" Лидского пограничного отряда. Животное запуталось, в результате потеряло много крови. К сожалению, военнослужащие обнаружили лося уже мертвым. На место происшествия вызваны сотрудники природоохранного ведомства. Европейские природоохранные и экологические организации намеренно не реагируют и действий не предпринимают, несмотря на очевидные факты падежа животных по причине установки заграждений литовскими властями.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов