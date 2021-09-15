Это видео буквально несколько минут назад опубликовал Погранкомитет нашей страны. Литовские "заборы смерти" продолжают уносить жизни животных. Заградительные сооружения, установленные Вильнюсом вдоль границы, грубо нарушают природоохранное законодательство и продолжают наносить ущерб приграничной фауне. Очередной - уже третьей - жертвой стал лось, который пытался преодолеть заграждение на участке заставы "Дотишки" Лидского пограничного отряда. Животное запуталось, в результате потеряло много крови. К сожалению, военнослужащие обнаружили лося уже мертвым. На место происшествия вызваны сотрудники природоохранного ведомства. Европейские природоохранные и экологические организации намеренно не реагируют и действий не предпринимают, несмотря на очевидные факты падежа животных по причине установки заграждений литовскими властями.