Литовские железные дороги сократят около 2 тысяч сотрудников

Дирекция Литовских железных дорог уведомила сегодня службу занятости о намерении в ближайшее время уволить 1950 сотрудников (всего в компании работают 9 тысяч человек). Причина сокращений - резкое падение товарооборота, вызванное санкциями Литвы в отношении Беларуси и России. Дополнительный удар железным дорогам нанес конфликт между Вильнюсом и Пекином. После недружественных действий Литвы Китай исключил эту страну из участников Нового Шелкового пути, который соединяет Восточную Азию с Западной Европой.