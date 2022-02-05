"Литовские железные дороги" уволят около 300 сотрудников

"Литовские железные дороги" до конца года уволят около 300 сотрудников. Неоднозначное решение планируют принять после рассмотрения всех возможных альтернатив. В ЛЖД само собой не стали подтверждать, что планируемые увольнения связаны с прекращением перевозок калийных удобрений из Беларуси. Слишком сложно оказалось объяснить политические провалы властей простым людям.



Напомним, Вильнюс, нарушая все договоренности,остановил транзит белорусских калийных удобрений и перевалку их через порты Клайпеды. В качестве ответных мер Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров (нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений).