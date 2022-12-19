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Литовских детей переведут на дистанционное обучение, чтобы они не учили русский
Градус русофобии в Прибалтике сказывается на качестве образования детей. Литовских школьников собираются отправить на дистанционное обучение, только чтобы они не изучали язык Толстого и Пушкина. Хоть Минобразования страны и решило ликвидировать преподавание русского в качестве второго иностранного, его выбирают 70 % школьников. При этом преподавателей, к примеру, французского с немецким в достаточном количестве просто нет. В качестве решения проблемы власти выбрали дистанционку. Тысячи преподавателей русского, которые сейчас работают с детьми, выставят на улицу, а вместо них наймут иностранцев, проживающих за пределами страны.
Литовская дилемма: сносить нельзя обновить
И еще к "заботе" о человеке по-литовски. Новая проблема - советские многоэтажки. Дома выработали свой ресурс и реновации не подлежат, их следует сносить. Но что делать с их жителями - власти не знают! Министр окружающей среды, например, уверен: раз все квартиры - частная собственность, то и решать проблему поиска нового жилья следует самим гражданам. В Литве около 25 тысяч многоэтажек советской постройки, а значит проблема коснется от полумиллиона до миллиона литовцев. Искать средства на покупку нового жилья или становиться бездомными - непростой выбор.
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