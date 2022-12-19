Литовских детей переведут на дистанционное обучение, чтобы они не учили русский

Градус русофобии в Прибалтике сказывается на качестве образования детей. Литовских школьников собираются отправить на дистанционное обучение, только чтобы они не изучали язык Толстого и Пушкина. Хоть Минобразования страны и решило ликвидировать преподавание русского в качестве второго иностранного, его выбирают 70 % школьников. При этом преподавателей, к примеру, французского с немецким в достаточном количестве просто нет. В качестве решения проблемы власти выбрали дистанционку. Тысячи преподавателей русского, которые сейчас работают с детьми, выставят на улицу, а вместо них наймут иностранцев, проживающих за пределами страны.