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Литовских военных обвинили в краже сухих пайков для армии США

Неприятное происшествие в литовской армии. Нескольких военных вооруженных сил страны поймали на краже американских сухих пайков. Судить будут семерых человек в погонах и двух гражданских. В минувшем году они выкрали с полигона в Швенченском районе 1176 коробок с едой. Прокуратура завела дело и на командира солдат. Его подозревают в получении взятки, чтобы закрыть глаза на кражу. Всего нанесенный ущерб оценивается в 121 тысячу евро.


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