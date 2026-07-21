Литовский бизнес в ожидании кризиса в стране

В литовских медиа царит паника: местный бизнес ждет в стране кризис небывалого масштаба. Как заявляет, в частности, глава местной конфедерации промышленников, экономическая катастрофа практически неизбежна.

Триггером может стать война на Ближнем Востоке и ситуация в Ормузском проливе. Литва обречена стать слабым звеном просто потому, что инфляция здесь самая высокая в Старом Свете и достигает 5 % годовых. Вдобавок рекордными темпами растет госдолг - правительство тратит на вооружение все больше.