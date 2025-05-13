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Литовский политик: Далеко не все простые литовцы сошли с ума и хотят войны
В Литве нет легитимно избранного президента. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заявил экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус, сообщает БЕЛТА.
По словам Эдуардаса Вайткуса, несмотря на действия и заявления литовских политиков, далеко не все простые литовцы "сошли с ума и хотят войны". "Есть люди, которые хотят независимой и свободной Литвы, где сами литовцы были бы хозяевами, а не так, как сейчас", - сказал экс-кандидат в президенты Литвы.
Политик заявил, что в Литве нет легитимно избранного литовского президента. Это связано с многочисленными нарушениями, которые были допущены во время электоральной кампании. Эдуардас Вайткус привел конкретный пример одного из сомнительных механизмов, действующих во время электоральной кампании. По его словам, кандидату для участия в выборах нужно набрать 20 тыс. подписей избирателей. Это можно было сделать как по интернету, так и напрямую собирая подписи избирателей. При этом во время электронного голосования согласно литовским законам не были идентифицированы голосующие.
"Это могли сделать боты. И литовский ЦИК подтвердил, что должной идентификации не было. Но с этим подтверждением ничего не было сделано. А ведь если подписи не идентифицированы, их нужно исключить. Если их исключить, то ни один кандидат (и я в том числе) не собрал 20 тыс. Значит, выборы должны были быть приостановлены и нужно было объявить другие. Но ЦИК решил, что все в порядке и на эту погрешность можно не обращать внимания", - подытожил Эдуардас Вайткус.