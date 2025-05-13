Литовский политик: Далеко не все простые литовцы сошли с ума и хотят войны

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В Литве нет легитимно избранного президента. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заявил экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус, сообщает БЕЛТА.

По словам Эдуардаса Вайткуса, несмотря на действия и заявления литовских политиков, далеко не все простые литовцы "сошли с ума и хотят войны". "Есть люди, которые хотят независимой и свободной Литвы, где сами литовцы были бы хозяевами, а не так, как сейчас", - сказал экс-кандидат в президенты Литвы.

Политик заявил, что в Литве нет легитимно избранного литовского президента. Это связано с многочисленными нарушениями, которые были допущены во время электоральной кампании. Эдуардас Вайткус привел конкретный пример одного из сомнительных механизмов, действующих во время электоральной кампании. По его словам, кандидату для участия в выборах нужно набрать 20 тыс. подписей избирателей. Это можно было сделать как по интернету, так и напрямую собирая подписи избирателей. При этом во время электронного голосования согласно литовским законам не были идентифицированы голосующие.