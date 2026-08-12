Литовский сейм проведет аудит плана по управлению отходами

Литовский сейм намерен расследовать, куда ушли сотни млн евро, выделенных на управление отходами. В центре внимания - кризис в Вильнюсском регионе, он возник после пожара в 2025 году на заводе по переработке отходов.

Работа предприятия, которое ранее принимало мусор из соседних регионов, до сих пор полностью не восстановлена. Из-за этого в Алитусском районе могут объявить чрезвычайную ситуацию - там уже скопилось почти 3 тыс. тонн отходов.

Проблемой Сейм займется только сейчас, когда ситуация выходит из-под контроля. Будет проведен аудит плана по обращению с отходами на 2014-2020 годы. Всего с 2000 по 2023 годы Литва инвестировала 480 млн евро в модернизацию соответствующего сектора при активной финансовой поддержке ЕС.

Аудит должен ответить на вопрос, как при таких вливаниях регион столкнулся с коллапсом инфраструктуры. Проблема настолько масштабная, что к дискуссии приглашены десятки структур.