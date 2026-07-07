Литовский сейм рассмотрит исключение статьи о запрете на размещение ядерного оружия из Конституции

Вильнюс вслед за Финляндией идет к отмене запрета на размещение ядерного оружия. 7 июля сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения исключить из Конституции статью, которая раньше запрещала привозить в страну оружие массового поражения.

Власти оправдывают это решение якобы изменившейся ситуацией в безопасности и необходимостью укрепить ядерный щит НАТО. Инициативу Гитанаса Науседы уже поддержали премьер, глава минобороны и лидеры фракций. Для изменения основного закона большинство депутатов должно проголосовать за поправки дважды с перерывом в 3 месяца.