Литовский депутат на онлайн-заседании парламента попал впросак

Литовский депутат попал впросак. Остался без штанов на онлайн-заседании парламента. Консерватор Бронисловас Матялис в ходе трансляции встал ответить на телефонный звонок. Сам того не ожидая, продемонстрировал участникам конференции свое нижнее белье и не совсем "уважительное" отношение.