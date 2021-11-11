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Литовский депутат на онлайн-заседании парламента попал впросак

Литовский депутат попал впросак. Остался без штанов на онлайн-заседании парламента. Консерватор Бронисловас Матялис в ходе трансляции встал ответить на телефонный звонок. Сам того не ожидая, продемонстрировал участникам конференции свое нижнее белье и не совсем "уважительное" отношение.

Свидетелями звездного часа политика стали не только коллеги, но и пользователи YouТube - в видеохостинге велась прямая трансляция заседания литовского парламента.

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