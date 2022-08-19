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Литовский экономист заявил, что в стране скоро появятся предпосылки для революции
Согласно последним опросам, 72 % граждан Литвы оценивают положение в стране пессимистично. Среди причин недовольства рост цен на продукты, энергоносители, аренду и коммунальные услуги. Опрос проводили по заказу Литовского радио и телевидения.
Не доверяют литовцы собственному Сейму и правительству. Таковых 73,61 %. На этом фоне все чаще звучат нерадостные прогнозы от экспертов.
Экономист Раймондас Куодис заявил: с принятием энергореформы в Литве появятся все предпосылки для революции. Кстати, цены на электричество в Литве и Латвии бьют рекорды. Накануне они достигли беспрецедентных 4 евро за киловатт-час. Это грозит остановкой предприятий. Для справки: в Беларуси стоимость около 23 копеек.
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