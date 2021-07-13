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Литовский министр иностранных дел обратился к ЕС с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций

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