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Литовский оператор нефтяных терминалов "Клайпедос нафта" заявил об убытках
Санкции вернулись бумерангом - литовский оператор нефтяных терминалов "Клайпедос нафта"заявил об убытках. Выручка компании за первые 9 месяцев этого года составила немногим более 46 миллионов долларов, что почти на 24 % меньше, чем в прошлом году. По кошельку оператора терминалов ударили и валютные колебания, из-за которых компания потеряла около 44 миллионов евро. Также наблюдается сокращение общей стоимости самой компании, так как в этом году ее имущество подешевело на 51 миллион евро.
Как заявили представители оператора, на падение доходов повлияли последствия пандемии коронавируса, а также потеря белорусских нефтепродуктов. Все это конкретно отразилось на показателях.
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