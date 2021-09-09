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Литовский парламент считает агрессивными действия Китая
Вильнюс профессионально наживает себе врагов: теперь среди "мнимых" агрессоров оказался и Китай - так считает литовский парламент. Комитет Сейма по иностранным делам сегодня рассматривает "динамику отношений двух стран". По сообщениям главы комитета, в планах у нашей западной соседки - объединение сил для сплочения коалиции демократических стран против "якобы" агрессивных действий Китая. Напомним, в августе литовские власти открыли в Вильнюсе "представительство" Тайваня, что категорически нарушило принцип "единого Китая". В ответ Китай ожидаемо отозвал своего посла из Вильнюса и потребовал забрать литовского из Пекина.
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