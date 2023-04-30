3.74 BYN
Об изощренном способе пыток в литовских тюрьмах рассказал литовский правозащитник
Литовский адвокат Станисловас Томас в интервью программе "Главный эфир" рассказал, что в Литве есть изощренный способ пыток. В стране широко используются герметические камеры.
"Это такие камеры, в которые воздух не попадает через двери, через окна. Воздух в камеру может попасть только тогда, когда сотрудник СИЗО нажмет кнопку подачи воздуха. Сотни людей подвергаются пыткам именно таким образом. Людям просто выключают воздух", - рассказал Томас.
"Когда же человек почти теряет сознание, тогда ему воздух подают, но ненадолго. Это тот вид пыток, который очень трудно доказать. Такие пытки - каждодневная практика в Литве", - отметил адвокат.