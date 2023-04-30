Об изощренном способе пыток в литовских тюрьмах рассказал литовский правозащитник

Литовский адвокат Станисловас Томас в интервью программе "Главный эфир" рассказал, что в Литве есть изощренный способ пыток. В стране широко используются герметические камеры.

"Это такие камеры, в которые воздух не попадает через двери, через окна. Воздух в камеру может попасть только тогда, когда сотрудник СИЗО нажмет кнопку подачи воздуха. Сотни людей подвергаются пыткам именно таким образом. Людям просто выключают воздух", - рассказал Томас.