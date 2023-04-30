Литовский правозащитник Станисловас Томас: Государство контролирует весь маршрут человека от дома до работы

Литовский правозащитник Станисловас Томас в интервью программе "Главный эфир" рассказал, что в Беларуси, в отличие от Литвы, во время пандемии коронавируса не было такого, что все поголовно должны были ходить в масках. У людей была свобода выбора.

"В Литве людям, которые отказывались делать коронавирусный тест или не делали прививку, банально запрещали ходить в магазин. Человек пиццу не сможет купить, не сможет зайти в бар, если у него нет приложения на телефоне, которое подтверждает, что человек не заразен", - отметил Томас.

Он также добавил, что государство начало массово собирать информацию о своих гражданах. Власти фактически контролируют весь маршрут человека от дома до работы, каждое место, куда он зашел, возле какой витрины человек прошел, а также с кем встречается.