3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литовский производитель удобрений сокращает производство из-за высоких цен на газ
Отказались от белорусских удобрений, а у самих ресурса не хватает. Крупнейший в Прибалтике производитель азотных удобрений в Литве отправил в простой треть сотрудников - это около 400 человек. Цены на газ поднялись до такой отметки, выше которой деятельность предприятия становится убыточной. Компания уже остановила три производственных блока. Отметим, 80 процентов себестоимости ее продукции состоит из цены на газ. Если она не снизится, то компании грозит полная остановка! В результате пострадают более тысячи других компаний, прямо или косвенно связанных с производителем удобрений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП