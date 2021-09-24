Литовский производитель удобрений сокращает производство из-за высоких цен на газ

Отказались от белорусских удобрений, а у самих ресурса не хватает. Крупнейший в Прибалтике производитель азотных удобрений в Литве отправил в простой треть сотрудников - это около 400 человек. Цены на газ поднялись до такой отметки, выше которой деятельность предприятия становится убыточной. Компания уже остановила три производственных блока. Отметим, 80 процентов себестоимости ее продукции состоит из цены на газ. Если она не снизится, то компании грозит полная остановка! В результате пострадают более тысячи других компаний, прямо или косвенно связанных с производителем удобрений.