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Литовский военный полигон появится на границе с Беларусью
На границе с Беларусью появится литовский военный полигон. Речь идет о восстановлении объекта Руднинкай. Об этом сообщил министр обороны Литвы. В последнее время территория использовалась для содержания нелегальных мигрантов. По словам министра, в настоящее время наблюдается нехватка учебных мест в Вооруженных силах Литвы. Строительство полигона планируют начать в 2024 году. Местные власти идею Вильнюса восприняли без энтузиазма. Беспокоятся, что стройка нанесет вред природе.
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