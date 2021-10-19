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Литовский военный полигон появится на границе с Беларусью

На границе с Беларусью появится литовский военный полигон. Речь идет о восстановлении объекта Руднинкай. Об этом сообщил министр обороны Литвы. В последнее время территория использовалась для содержания нелегальных мигрантов. По словам министра, в настоящее время наблюдается нехватка учебных мест в Вооруженных силах Литвы. Строительство полигона планируют начать в 2024 году. Местные власти идею Вильнюса восприняли без энтузиазма. Беспокоятся, что стройка нанесет вред природе.

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