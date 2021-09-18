Литовский завод по производству азотных удобрений сокращает производство из-за высоких цен на газ

Литовский завод по производству азотных удобрений сокращает производство вдвоеиз-за высоких цен на газ. Как заявил директор предприятия, данное производство потребляет большое количество топлива, и рост его стоимостиставит под удар работу всей индустрии.Накануне стало известно, что остановилисьсразу два британских завода по производству водородных и азотных удобрений, вызвав озабоченность в экспертной среде. В Литве, к тому же, обещают повысить тарифы за отопление на 30-60 % также из-за стоимости газа.