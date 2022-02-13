Литовское предприятие по производству азотных удобрений Achema развернуло бессрочную забастовку

Литовские власти вообще мастера закапывать свою репутацию в глазах собственного народа. Науседа уж точно запомнится непопулярными решениями и, возможно, войдет в историю как лучший актер, сыгравший президента и суперзлодея из американских комиксов - Капитан-Бумеранг одновременно. Сотрудники Achema - крупнейшего литовского предприятия по производству азотных удобрений - не дадут соврать. Они развернули бессрочную забастовку. Как раз в тот день, когда Беларусь блокировала транзит литовской продукции через свою территорию.

Люди, а бастует половина завода - 600 человек, требуют заключения с предприятием коллективного договора, который защитит их от внезапных увольнений и позволит индексировать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. Скоро не только этому предприятию понадобится аппарат искусственного дыхания в виде государственных дотаций. Выжить самостоятельно почти нереально. Справится ли Вильнюс? Вот в чем вопрос.

На фоне возможной остановки Achema не то что удобрения для сельхозпредприятий Литвы, даже дорожная соль литовским коммунальщикам обойдется втридорога. Ведь раньше покупали у Беларуськалия по привлекательной цене.