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Литовское предприятие по производству азотных удобрений Achema развернуло бессрочную забастовку
Литовские власти вообще мастера закапывать свою репутацию в глазах собственного народа. Науседа уж точно запомнится непопулярными решениями и, возможно, войдет в историю как лучший актер, сыгравший президента и суперзлодея из американских комиксов - Капитан-Бумеранг одновременно. Сотрудники Achema - крупнейшего литовского предприятия по производству азотных удобрений - не дадут соврать. Они развернули бессрочную забастовку. Как раз в тот день, когда Беларусь блокировала транзит литовской продукции через свою территорию.
Люди, а бастует половина завода - 600 человек, требуют заключения с предприятием коллективного договора, который защитит их от внезапных увольнений и позволит индексировать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. Скоро не только этому предприятию понадобится аппарат искусственного дыхания в виде государственных дотаций. Выжить самостоятельно почти нереально. Справится ли Вильнюс? Вот в чем вопрос.
На фоне возможной остановки Achema не то что удобрения для сельхозпредприятий Литвы, даже дорожная соль литовским коммунальщикам обойдется втридорога. Ведь раньше покупали у Беларуськалия по привлекательной цене.
Массовые сокращения ожидают и госкомпанию "Литовские железные дороги". До конца года на улице окажутся не менее 300 сотрудников. ЛЖД являются одним из крупнейших работодателей в Литве. Они расторгли контракт с Беларуськалием и теперь выбрасывают своих людей на улицу. Что же касается поставки нашей продукции, то литовцев можно поздравить. Поставки продолжатся, но уже через Россию. Теперь Литве, чтобы компенсировать свои потери, возможно, придется построить еще несколько пыточных для США - за них, как мы узнали, тоже платят.
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