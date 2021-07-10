Литовскую границу будет охранять армия

Литовским пограничникам будет помогать армия. К патрулированию приступили 260 военных. К границе прибыли главы МВД и Минобороны Литвы, чтобы осмотреть возводимый на границе с Беларусью забор. Он, по мнению министров, должен помочь остановить беженцев. С начала года в Литве задержаны 1 577 нелегальных мигрантов, попавших в республику с территории нашей страны. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Местные жители в панике - они не хотят, чтобы рядом с ними поселили мигрантов из Ирака и Сирии. В Клайпеде постояльцы одного из домов пожаловались на то, что первые три этажа отдают нелегалам. Лестница остается общей, и люди не рады такому соседству.