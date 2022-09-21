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Литовскую промышленность разоряют энерготарифы
В Литве в самое ближайшее время с прилавков исчезнут многие товары (некоторые, возможно, навсегда).
В стране полностью или частично приостановили деятельность 16 крупных производственных предприятий. Главная причина - в резком подорожании электричества.
Например, счета молочников выросли в 8 раз. Велопрокат, который платил 15 тысяч евро в месяц, сегодня получил счет уже в 120 тысяч. Эксперты предрекают, что к середине осени будет эпидемия банкротств.
Фото: pixabay.com
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