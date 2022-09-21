Литовскую промышленность разоряют энерготарифы

В Литве в самое ближайшее время с прилавков исчезнут многие товары (некоторые, возможно, навсегда).

Например, счета молочников выросли в 8 раз. Велопрокат, который платил 15 тысяч евро в месяц, сегодня получил счет уже в 120 тысяч. Эксперты предрекают, что к середине осени будет эпидемия банкротств.