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Литовцев ожидает очередной скачок цен, а в Германии в 2022-м жизнь будет на 6,9 % дороже
Экономический кризис, спровоцированный недальновидными действиями западных политиков, продолжает бить по Европе. Жизнь в Германии будет на 6,9 % дороже в текущем году. Об этом говорят данные Бундесбанка. В стране самая высокая инфляция за последние 40 лет. Экономисты требуют выйти на пенсию позже, чтобы смягчить шок.
Рекорды, напомним, фиксируют и в Великобритании. По итогам апреля инфляция в Соединенном Королевстве стала самой высокой с 1982 года - 9 % против 7 % месяцем ранее.
Литовцев ожидает очередной скачок цен на продукты уже через пару месяцев. Об этом предупреждает Союз фермеров прибалтийской страны. Происходящее есть последствие санкционной политики. Значительно выросла стоимость удобрений, электричества и топлива.
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