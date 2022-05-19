Экономический кризис, спровоцированный недальновидными действиями западных политиков, продолжает бить по Европе. Жизнь в Германии будет на 6,9 % дороже в текущем году. Об этом говорят данные Бундесбанка. В стране самая высокая инфляция за последние 40 лет. Экономисты требуют выйти на пенсию позже, чтобы смягчить шок.