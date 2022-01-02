Литовцев учат экономить электричество: кипятить меньше воды и тише слушать музыку

Несмотря на снижение цен на европейских энергорынках, тарифы на электричество в Литве меньше не становятся. Чтобы сохранить деньги в кошельке, граждан опять учат экономить. Так, поставщик Elektrum Lietuva посоветовал жителям страны кипятить меньше воды, понижать температуру в комнате до 16 градусов и тише слушать музыку. Кроме того, им рекомендуют не включать телевизор фоном, понизить яркость всех мониторов в доме и использовать посудомойки только при их полной загрузке.