Литовцы массово жалуются на катастрофическое состояние соцжилья в стране

Жители Литвы массово жалуются на катастрофическое состояние социального жилья в стране. Люди годами вынуждены жить в полуразрушенных комнатах с плесенью, трещинами в стенах и падающими кирпичами.

Соцработники заявляют о шокирующих случаях, когда семьи с детьми оставались без центрального водоснабжения, а в домах проваливался пол.

На фоне массовых жалоб Министерство соцзащиты только сейчас решило законодательно закрепить обязательное наличие отопления и канализации. При этом местные муниципалитеты не имеют денег на ремонт жилого фонда и предупреждают о неминуемом росте очередей на получение крыши над головой.