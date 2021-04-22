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Литовцы могут пострадать от американских санкций в отношении белорусских предприятий
Ограничения бьют, скорее, по тем, кто их вводит, или при чьем одобрении их вводят. Пример того - наши северо-западные соседи.
Санкции против Беларуси обещают убытки литовцам
Литовцы опасаются, что они также пострадают от американских санкций в отношении белорусских предприятий. Об этом заявил директор Клайпедского порта Альгис Латакис. Специалист отмечает, что белорусские грузы составляют треть от общего объема перевозок клайпедской гавани. Пока трудно судить, насколько этот поток сократится (точные цифры станут известны в июле). Однако заместить белорусские товары литовцам просто нечем. Каким бы ни было сокращение, потеря доходов от транзита в итоге будет пропорциональной.
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