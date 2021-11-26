Литовцы подсчитывают потери от антибелорусских санкций

От недальновидных действий политиков соседних стран страдают в первую очередь простые люди. Будь-то ситуация на границе или необоснованное экономическое давление на Беларусь. Так, министр транспорта Литвы Мариус Скуодис надеется, что антибелорусские санкции Соединенных Штатов не нанесут ущерба его стране. Об этом он заявил на встрече с представителями американского Минфина. Но вынужден признать, что ощутимо пострадают три крупные компании. Речь о Клайпедском порте, о компании, управляющей грузовым терминалом и о госкорпорации, в ведении которой находятся национальные железные дороги. Прекращение транзита белорусских удобрений обойдется литовцам в 60 миллионов долларов. До конца года железные дороги уволят тысячу сотрудников, т.е. каждого восьмого. В целом же потери Литвы лишь от европейских санкций в отношении Беларуси составят целый процент ВВП за ближайшие три года. Это только щадящая официальная информация, уверены эксперты.