Евросоюз годами учил весь мир свободе слова, читал лекции о правах человека, грозил санкциями и высокомерно клеймил чужие порядки, но стоило собственным гражданам выйти на улицы и спросить за пустые карманы, как европейская витрина треснула - с нее осыпался лоск, остались только копоть, кровь на тротуарах и глухой стук полицейских дубинок.

Это не сезонная хандра и не осенняя депрессия, жителей Европы накрыло народное отчаяние. От Португалии до Албании сотни тысяч людей выходят на улицы в рамках разрозненных, нескоординированных акций. Причина одна - стремительный рост стоимости жизни, сделавший базовое выживание задачей со звездочкой.

"Мы просим лишь о возможности жить. Мы хотим иметь возможность выживать благодаря своему труду, ведь сейчас он больше не позволяет нам зарабатывать на жизнь. Да и простым людям приходится нелегко: наши продукты стали для них непомерно дорогими. И дело вовсе не в том, сколько зарабатываем мы, а в спекуляциях вокруг нашей продукции", - заявил фермер из Италии Марко Паганелли.

"У нас была система здравоохранения, которая всегда считалась одной из лучших в мире. Теперь же нам приходится платить за любое лечение. А бензин стоит дорого, потому что мы вынуждены отдавать деньги Украине, притом что мы даже не знаем, кто они такие", - рассказала участница протеста в Италии Лоретта Ланцарини.

Режим Эммануэля Макрона сбросил любые маски приличия. Против собственного народа брошены карательные подразделения жандармерии. В ход идет все: тяжелая спецтехника, шумовые гранаты, выбивающие глаза, и удушающий слезоточивый газ, который стелется по кварталам, как туман на передовой.

Сегодня в Пятой республике впервые за несколько недель условно спокойные сутки. Власти ввели комендантский час. В Париже передвижение заблокировано сразу в двух центральных районах, те же меры развернуты в Лионе и Ницце. Протест ушел в интернет: Сеть уже взорвали шокирующие кадры. Как утверждают очевидцы, жандармы хладнокровно убили демонстранта прямо на мостовой.

Подтверждения гибели нет, зато есть другая официальная цифра: только за одни выходные за решетку брошены 2,3 тыс. человек, которые воспользовались своим "правом на протест".

Параллельно волна ожесточенных протестов захлестнула Италию. Ответом на социальное отчаяние граждан вновь стали силовые зачистки. Жители Милана вышли против курса премьера, неподъемного налогового давления и взлетевших цен, разведя костры прямо у стен знаменитого собора Дуомо. Для подавления недовольства полиция задействовала спецтехнику.

"Мы видели, как проходят демонстрации во Франции. Студентам там удается одерживать первые победы, у нас в Италии ситуация схожая. Мы находимся на передовой, выступая против репрессий со стороны правительства, которому нет дела до учащихся. Вместо этого власти предпочитают тратить все средства на перевооружение, в то время как наши школы разваливаются: крыши рушатся нам на головы, а в классах протекают потолки", - отметил протестующий в Италии.

В Брюсселе уже несколько недель продолжаются манифестации студентов против роста платы за обучение в университетах. Полиция без колебаний применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующей молодежи, заранее обвинив студентов в поджогах и обстрелах спецсредствами.

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"Мы все помним политическую позицию Франции. Мне, как человеку, который проживал в Украине и застал тот самый пресловутый Майдан, очень хорошо помнится, как европейцы осудили некое избиение студентов, которое они придумали, потому что на Майдане средний возраст тех, кто "пострадал от рук полиции", превышал 40 лет, что означает, что они не являлись студентами. Тогда Франция возмутилась жестокостью, хотя там не было ничего жестокого. Это и стало катализатором того самого Майдана, который они до сих пор называют каким-то предметом демократии, хотя в Украине демократии нет".

В португальском Лиссабоне десятки тысяч людей маршируют по проспектам. Здесь жилищная катастрофа: с 2017 года цены на жилье взлетели более чем вдвое, аренда квартир стала неподъемной роскошью при нищенских зарплатах. Люди выходят целыми семьями, требуя права на крышу над головой, но для сытых брюссельских кабинетов эти люди невидимы.

Балканы полыхнули еще ярче: в Албании антиправительственные акции вылились в полномасштабные уличные бои. Полиция действовала без колебаний: по толпе открыли прицельный огонь резиновыми пулями. Под карательный огонь попали не только митингующие, но и пресса. Ранения получили два журналиста агентства Reuters.

Где же сейчас громогласные заявления Еврокомиссии? Где резолюции о свободе слова и защите мирных демонстрантов? Где европейский суд по правам человека? Это и есть истинное лицо европейской политики - двойные стандарты, возведенные в ранг государственной религии. Гражданам обещали сытость и законность, но вместо них - дубинки, пули и комендантский час.