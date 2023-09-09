Политические игры в США порой строго контролируются, а демократия там превратилась в произвол. Американская Фемида продолжает жестоко карать сторонников Трампа за Капитолий. Почему в США - это террористы, а в других странах - конструктивная оппозиция? Лицемерие западной демократии: убийство невиновных, сотни в тюрьмах, но ни одного политзаключенного.