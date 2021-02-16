Лицемерное заявление. Президент Литвы фактически признал двойные энергетические стандарты

Это тот самый случай, когда слово расходится с делом. Президент Литвы заявил, что покупать белорусскую электроэнергию неприлично, мол нарушаются требования безопасности. Гитанас Науседа сообщил, что культура эксплуатации нашей станции - ниже уровня. А по факту Минэнерго Литвы признало, что купило белорусской электроэнергии на сумму в 4 миллиона евро. Объем таких закупок за год составит, по некоторым оценкам, 120 миллионов. Как известно, страны Прибалтики, Россия и Беларусь включены в энергокольцо БРЭЛЛ - в его рамках и происходит переток электричества между государствами-участниками. А значит, приобретенная литовцами и латышами у России энергия фактически является произведенной на БелАЭС. То есть, "неприличным электричеством" Литва пользуется, по меньшей мере, с ноября. Так что на деле рядовых литовских потребителей уровень белорусской энергии и ее безопасность очень даже устраивают, невзирая на громкие заявления Науседы.



Сегодня страна-соседка отмечает День восстановления Литовского государства. Поздравления с праздником, который знаменует важный этап становления государственности, направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, наша страна всегда уважала право соседей на определение пути самостоятельного развития.



