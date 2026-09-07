Литва две недели остается без света после бури

В Литве около 1200 потребителей остаются без электричества. С момента удара циклона "Приска" прошло уже более двух недель. В стране официально действует режим чрезвычайного положения.

Инфраструктуре нанесен небывалый ущерб. Повалены тысячи деревьев, оборваны линии связи. Оказалось полностью парализовано железнодорожное сообщение. На пике стихии без света остались 268 тыс. хозяйств. Ураган уничтожил около 60 тыс. га посевов. Из-за отключения вентиляции на птицефабрике погибло 30 тыс. бройлеров. Оператор сетей уже получил свыше 4 тыс. заявлений на компенсацию убытков. Прямой ущерб превышает 700 тыс. евро.