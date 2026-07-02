Литва готова отменить запрет на размещение ядерного оружия

Милитаристская риторика западных соседей Беларуси выходит на принципиально новый - ядерный - уровень. В Литве планируют официально запустить процесс изменения Конституции и вычеркнуть статью, которая запрещает присутствие в стране оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Поводом послужила инициатива кандидата в премьеры Синкявичюса и министра обороны Каунаса. Ее поддержал и глава литовского режима Науседа.

Изменения хотят принять экстренно через голосование в парламенте, полностью проигнорировав мнение граждан на референдуме.

В Минобороны Литвы успокаивают население тем, что боеголовки не завезут завтра, однако юридически путь для американского ядерного арсенала к белорусским границам будет открыт. Ранее аналогичные законы приняла Финляндия, что подтверждает курс Запада на тотальную милитаризацию региона.