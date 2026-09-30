Литва готова платить за постоянное присутствие войск США на своей территории

Правительство Литвы объявило о готовности полностью финансировать постоянное присутствие американских войск на своей территории, сообщает агентство Bloomberg.

Такая инициатива Вильнюса вызвана масштабным пересмотром Пентагоном своего военного присутствия в Европе.

На фоне заявлений Трампа о том, что союзники по НАТО обязаны платить за свою защиту, Литва решила сработать на опережение. Литовский премьер буквально согласился на любые финансовые жертвы ради удержания контингента Пентагона, заявив, что Вильнюс гарантирует американским солдатам "лучшие условия из возможных".