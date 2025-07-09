Литва и Финляндия начинают производство противопехотных мин

Агентство Рейтер сообщает, что Литва и Финляндия начинают собственное производство противопехотных мин, которые будут установлены на восточных границах этих государств.



Заводы такого профиля будут открыты приблизительно через полгода - такой срок должен пройти после официального выхода этих стран из Оттавской конвенции, о котором они уведомили на днях.



Видимо, часть произведенных мин пойдет на экспорт, что позволит снизить нагрузку на бюджет при минировании восточных рубежей (денег на это не хватает как у Вильнюса, так и у Хельсинки).



Известно, что на границах с Беларусью и Россией пять стран ЕС намерены установить миллионы зарядов. С военной точки зрения это довольно бессмысленная затея: правозащитные организации указывают, что главными жертвами в подобных случаях оказываются местные жители и лесное зверье, а противника минные поля все равно остановить не могут.