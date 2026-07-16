Литва и Латвия заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО. Вильнюс уже меняет Конституцию для ликвидации безъядерного статуса. В Риге, в свою очередь, заявили, что в местном законе таких барьеров нет. Латвия примет оружие массового поражения, если решит альянс.

Эксперты отмечают: милитаризация Прибалтики и разрушение архитектуры безопасности обостряют напряженность у границ Союзного государства. В Минске и Москве этот шаг однозначно расценивают как прямой курс на эскалацию и разрушение баланса сил в Восточной Европе.

В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.