Литва и Латвия оказались в конце рейтинга разведывательных служб в Европе

У Литвы и Латвии одни из худших разведывательных служб в Европе. Это следует из отчета одного из французских СМИ, которое проанализировало эффективность работы 25 европейских спецслужб.

Лидером рейтинга стала Британия и ее служба внешней разведки. Сильной стороной назвали способность вербовать людей за рубежом и внедряться в различные структуры. Второе место заняло Генеральное управление внешней безопасности Франции. А замкнули тройку Нидерланды благодаря своим результатам в сфере кибербезопасности.

Из прибалтийских республик хороший результат показала лишь Эстония, взяв 8-е место. Литовцы расположились на 18-м месте, а латвийцы на 21-м из 25 мест. Хуже дела только у Венгрии, Болгарии и Словакии.