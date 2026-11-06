Литва и Латвия проводят совместные учения по эвакуации жителей через границу. На первом этапе организовали переброску волонтеров на автобусах в Литву из Даугавпилса.

10 ноября состоится учебная эвакуация обратно в Латвию.

Так ведомства обеих республик готовятся к скоординированной эвакуации в случае возможных угроз или крупномасштабных кризисов.

Проверяется вся цепочка эвакуации: от оповещения, регистрации и транспортировки населения до передачи ответственности на границе, приема прибывающего населения и обеспечения базовых потребностей.

В учениях принимают участие до 100 волонтеров.