Литва и Латвия проводят совместные учения по эвакуации
Литва и Латвия проводят совместные учения по эвакуации жителей через границу. На первом этапе организовали переброску волонтеров на автобусах в Литву из Даугавпилса.
10 ноября состоится учебная эвакуация обратно в Латвию.
Так ведомства обеих республик готовятся к скоординированной эвакуации в случае возможных угроз или крупномасштабных кризисов.
Проверяется вся цепочка эвакуации: от оповещения, регистрации и транспортировки населения до передачи ответственности на границе, приема прибывающего населения и обеспечения базовых потребностей.
В учениях принимают участие до 100 волонтеров.