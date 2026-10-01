Литва и Польша принялись строить заборы на пограничных реках

Литовские пограничники официально отчитались о создании, как они выразились, "уникального объекта чудо-инженерии".

На стыке границ Литвы, Польши и Беларуси прямо над рекой Мара возвели гигантские стальные ворота, которые могут механически опускаться прямо на дно.

Видимо, забора в глухих лесах Варшаве и Вильнюсу показалось мало, и теперь они решили заблокировать еще и морских обитателей.

В сети над новинкой уже подшучивают, ведь работы в воде обходятся казне в разы дороже суши, а значит, можно освоить колоссальные миллионы из карманов европейских налогоплательщиков.