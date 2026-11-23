Литва вышла на второе место в Евросоюзе и стала абсолютным антилидером еврозоны по темпам роста цен. Согласно данным Eurostat, годовая инфляция разогналась до 6,1 %, в полтора раза выше среднего уровня по ЕС. Хуже дела только в Румынии, где цены подскочили на 7 %.

Главный удар по кошелькам литовцев наносит энергетика: цены за год взлетели более чем на 32 %, следом тянутся транспортные расходы, коммуналка и продукты питания.

При этом литовский премьер даже не скрывает, что ждать нормальных цен на свет и отопление гражданам не стоит. По словам политика, электроэнергии в стране на всех не хватает, а в приоритете сейчас военная инфраструктура и дата-центры.

Простым жителям остается готовиться к новым счетам - уже этой зимой отопление в Литве подорожает почти на 24 %.