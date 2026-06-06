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Литва может переписать Конституцию для размещения ядерного оружия

Прибалтика легким движением руки превращается в ядерный плацдарм НАТО. Литва планирует срочно переписать Конституцию, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения.

Не отстает и Латвия. Там неадекватный диктатор нагнетает панику, как умеет, и заявляет, что НАТО следует готовиться к худшему сценарию. Россия якобы "опасна и непредсказуема".

Эксперты отмечают, истинная цель подобных заявлений - выбить новые субсидии и привлечь многомиллионные вложения американских и европейских оружейных корпораций.

Разделы:

В мире

Теги:

НАТОЛитваядерное оружиеЛатвия