Литва может потерять 250 млн евро за год из-за экспортных ограничений

Ожидается, что в 2025 году Литва потеряет 250 млн евро в связи с экспортными ограничениями. Такой невеселый прогноз для бизнеса озвучил министр экономики и инноваций балтийской республики.

Прежний Кабинет министров, сложивший в декабре после парламентских выборов полномочия, расширил до нескольких тысяч список товаров двойного назначения, запретив их экспорт в третьи страны из опасения, что они в итоге могут оказаться в России. Запрет вступил в силу с 1 января. Новый кабинет намерен пересмотреть этот список в сторону смягчения.