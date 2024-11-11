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Литва может потерять 250 млн евро за год из-за экспортных ограничений
Ожидается, что в 2025 году Литва потеряет 250 млн евро в связи с экспортными ограничениями. Такой невеселый прогноз для бизнеса озвучил министр экономики и инноваций балтийской республики.
Прежний Кабинет министров, сложивший в декабре после парламентских выборов полномочия, расширил до нескольких тысяч список товаров двойного назначения, запретив их экспорт в третьи страны из опасения, что они в итоге могут оказаться в России. Запрет вступил в силу с 1 января. Новый кабинет намерен пересмотреть этот список в сторону смягчения.
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