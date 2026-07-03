Литва может убрать из Конституции запрет на ядерное оружие

В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект, который может снять запрет на размещение в стране ядерного оружия. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на иностранные источники.

На данный момент, согласно статье 137 Конституции, на территории страны не может находиться оружие массового поражения или военные базы иностранных государств. Для внесения поправок в Основной закон необходимо, чтобы не менее 94 из 141 парламентария дважды проголосовали за них с интервалом в три месяца.

Для обсуждения этого вопроса 2 июля президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с руководством Сейма, правительства и старейшинами парламентских фракций. После встречи сообщалось, что политики согласились с тем, что положение, запрещающее размещение ядерного оружия в Литве, следует исключить из законодательства. По словам главы государства, Литва осталась практически единственной страной в альянсе НАТО, которая сама установила запрет на размещение такого оружия на своей территории.

Дискуссии о размещении ядерного оружия подогреваются идеей, выдвинутой в марте президентом Франции Эммануэлем Макроном, о создании новой европейской схемы ядерного сдерживания, в рамках которой партнеры могли бы временно размещать французские стратегические военно-воздушные силы с ядерным оружием.

В начале июня газета Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия еще в нескольких странах НАТО в Европе. После появления этой информации министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что Литва не остается в стороне от этого обсуждения.