Литва направит более 55 млн евро на инфраструктуру для военных США

Вместо поддержки собственных граждан в Вильнюсе решили пустить бюджетные деньги на содержание иностранных военных.

Литва к 2030 году направит на инфраструктуру размещенного в стране контингента армии США более 55 млн евро. В частности, планируется провести расширение стрельбищ, зон маневрирования боевой техники, оборудовать базу для использования во время учений БПЛА и средств электронной борьбы. Таким способом Вильнюс надеется сохранить американское присутствие в Европе.

Впрочем, Вашингтон действительно сворачивает военную поддержку Европы: ранее глава Пентагона объявил, что эпоха субсидирования обороны ЕС завершается, а значительную часть американского контингента и вовсе выведут из региона.