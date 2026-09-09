Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас.

Министр отметил, что Вильнюс намерен трезво оценивать ситуацию. А глава литовского правительства пояснил, что подобный шаг может быть сделан только по соображениям безопасности.

Между тем со стороны разведки Литвы информации о необходимости закрытия границы не поступало.

Ранее в Сейме призвали власти последовать примеру Риги и полностью запретить с 2027 года регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Однако премьер Литвы напомнил, что в Латвии скоро выборы, поэтому в Риге могут звучать разнообразные политические предложения.