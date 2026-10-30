Литва недовольна, что бюджет ЕС не учитывает все ее финансовые запросы
Литва недовольна, что бюджет ЕС не учитывает все ее финансовые запросы. Премьер страны заявил, что проект бюджета Евросоюза на следующую пятилетку "слабо отражает литовские интересы".
Вильнюс вместе с остальной Прибалтикой хочет еще 10 млрд евро на реанимацию железных дорог и дополнительные деньги на военные расходы. Особый упор делают на некое укрепление восточных границ.
Также Литва ставит себе в зачет то, что уничтожила более 280 своих опор ЛЭП. Литовские власти хотят демонтировать 169 км линий и 545 опор. Среди них линии электропередачи, связывающие с Беларусью и Калининградской областью.
В феврале 2025 года Прибалтика вышла из энергокольца БРЭЛЛ и присоединила свои электросистемы к Европе. С тех пор счета за электроэнергию для жителей стали неподъемными, а Брюссель бесплатно отапливать прибалтов не собирается.