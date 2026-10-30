Литва недовольна, что бюджет ЕС не учитывает все ее финансовые запросы. Премьер страны заявил, что проект бюджета Евросоюза на следующую пятилетку "слабо отражает литовские интересы".

Вильнюс вместе с остальной Прибалтикой хочет еще 10 млрд евро на реанимацию железных дорог и дополнительные деньги на военные расходы. Особый упор делают на некое укрепление восточных границ.

Также Литва ставит себе в зачет то, что уничтожила более 280 своих опор ЛЭП. Литовские власти хотят демонтировать 169 км линий и 545 опор. Среди них линии электропередачи, связывающие с Беларусью и Калининградской областью.

В феврале 2025 года Прибалтика вышла из энергокольца БРЭЛЛ и присоединила свои электросистемы к Европе. С тех пор счета за электроэнергию для жителей стали неподъемными, а Брюссель бесплатно отапливать прибалтов не собирается.