Литва отказывается открывать порты для белорусских удобрений

Власти Литвы могут сорвать сделку Трампа с Минском по закупке калийных удобрений. Как сообщает Bloomberg, прибалтийская республика категорически отказывается возобновлять транзит белорусского калия через свою территорию.

Глава литовского МИД заявил, что Вильнюс не видит никаких оснований для пересмотра санкций Евросоюза, которые полностью запрещают провоз таких грузов по территории ЕС.

Ранее американский лидер анонсировал закупку белорусского калия для американских фермеров, чтобы сбить внутренние цены в США. Вашингтон уже несколько месяцев убеждает европейских союзников пойти на уступки, ведь кратчайший и самый дешевый путь к Балтийскому морю лежит именно через литовский порт Клайпеды.

Альтернативным маршрутом для поставок могла бы стать Польша, однако Варшава также пока блокирует пропуск грузов.